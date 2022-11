Këshilli i prokurorëve publik të hënën do të vendosë edhe për të ardhmen e kryetares aktuale të Prokurorisë Publike për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Vilma Ruskovska.

Jozyrtarisht, prokurorja me shumë gjasa do të kthehet në prokurorinë e Shkupit, ku drejton prokurori Gavril Bubevski, por nuk do të fillojë menjëherë punën, sepse ende është në pezullim të vlefshëm derisa të përfundojë hetimi për rastin Arafat Muaremi.

Në seancën e së hënës do të zgjidhet edhe kreu i Prokurorisë së Lartë në Shkup.

Në shpallje ishin regjistruar tre kandidatë: prokurori aktual Mustafa Hajrulahi dhe prokurorët e lartë Fatime Fetai dhe Burim Rustemi, por Fetai dje e tërhoqi kandidaturën.

Pas deklaratës së ambasadorit amerikan Agelar se është e mundur dhe e pritshme zgjedhja e Abazit në krye të prokurorisë për luftë kundër krimit të organizuar, është e mundur dorëheqja e tij dhe në vend të tij të zgjidhet Fatime Fetai! Pritet që Abazin në vend të Fetait ta pasojë edhe Vilma Ruskoska, por kjo nuk ka gjasa për momentin