Kryetari i Komunës së Çairit, Visar Ganiu dënoi ashpër kërcënimet që pretendon se i ka marrë nga Muarem Hasani, i cili vetëm dy ditë më parë ka shpallur kandidaturën e tij për kryetar të degës së BDI-së në komunën e Butelit.

Ganiu dëshmon se dje ka marrë një telefonatë nga një numër i panjohur, i cili është prezantuar si Muarem Hasani. Ganiu thotë se ndihet i kërcënuar pasi Hassani iu drejtua me fjalët: “Ti dhe Izet Majiti do të gjendeni në rrugë”, pas çka ka vazhduar me ofendime dhe kërcënime të rënda, raportoi AlsatM.

Siç shpjegon Ganiu, kërcënimet vijnë pas deklaratës së tij se zgjedhjet e kryetarëve të degëve të BDI-së janë jostatutore. Ganiu sonte ka denoncuar kërcënimet në stacionin policor në komunën e Kisella Vodës.

Grupi i zjarrtë i anëtarëve, i cili është fraksion në BDI, nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e brendshme partiake për kryetarë të degëve të BDI-së në komunën Çair dhe Butel derisa, siç thonë nga atje, të shpallen kandidatët për zgjedhje.

Grupi thotë se çdo aktivitet i partisë është antistatutor dhe zgjedhjet janë të parregullta pasi siç thotë Ganiu pas përpjekjes së simpatizantëve të zëvendëskryeministrit Artan Grubi për të përjashtuar anëtarët nga Grupi i Zjarrit, autoritetet e BDI-së bëjnë. nuk kanë një përbërje të plotë anëtarësh dhe çdo vendim i tyre nuk është i plotë.