Ligjet nuk mund të jenë vegël e politikës, por korniza dhe kufij të veprimit legjitim politik, dhe e drejta penale si niveli më i lartë i mbrojtjes duhet të jetë kufi që askush nuk mund ta kalojë, tha ministri i Drejtësisë, Nikolla Tupançeski, në seancën e sotme të ekspertëve për propozimin e Kodit të ri Penal.

Në ngjarjen me rastin e debatit ekspert për propozimin e Kodit të ri penal të organizuar nga Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup, ministri Tupançeski informoi se që nga publikimi i ligjit për ENER-in, në fillim të korrikut të këtij viti, janë marrë një numër i madh i mendimeve, komenteve dhe propozimeve të cilat janë shqyrtuar me kujdes dhe janë ende duke u shqyrtuar nga grupi i punës.

“Synimi ynë është të marrim një akt të ri modern të kodifikuar, një Kod të ri Penal, i cili do të inkorporojë të gjitha zgjidhjet dhe standardet nga instrumentet përkatëse ndërkombëtare, që do të rrisë sigurinë juridike të qytetarëve dhe praktikuesit do ta kenë më të lehtë të aplikojnë dispozitat e tij”, shtoi ai.

Në një prononcim për mediat, ministri tha se jo gjithmonë ndryshimet dhe shtesat në KP janë bërë me kënaqësi, por, siç tha ai, ka pasur situata ku janë konstatuar disa mospërputhje në rregullore, pra dispozita që kanë qenë pjesë të KP-së.

Shefi i Misionit të OSBE-së në Shkup, Klemens Koja, foli për mbështetjen që ofron OSBE-ja.

“E kemi dhënë në procesin e hartimit të Kodit Penal. Në tre vitet e fundit, ky mision ofroi ekspertizë ligjore dhe ishte nikoqir dhe moderator i 167 sesione ligjbërëse dhe 13 aktivitete për grupin e punës të Ministrisë së Drejtësisë për hartimin e KP-së së re. Këto shifra tregojnë përkushtimin e Ministrisë dhe anëtarëve të grupit punues për të marrë pjesë në procesin e hartimit të ligjeve”, tha ai.

Ai theksoi se ky proces kërkon një koordinim dhe bashkëpunim të gjerë midis përfaqësuesve të gjykatave, prokurorive, Odës së Avokatëve, përmbaruesve dhe organizatave, shoqërisë civile dhe zyrës së IRZ-së dhe organizatave të tjera ndërkombëtare të ekspertëve që ndanë njohuritë e tyre profesionale për aspekte të ndryshme të KP-së.