Moti sot në mbarë vendin do të jetë me vranësira të ndryshueshme, do të fryjë dhe erë mesatare, ndërsa përgjatë Vardarit e përforcuar (vende vende deri në 60 km/orë). Pasdite dhe gjatë natës do të jetë reshje të kohëpaskohshme të shiut, ndërsa në vendet më të larta reshje të dëborës.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 1 deri në 8, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 12 deri në 18 gradë.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm, me vranësira të ndryshueshme. Ndërsa kah fundi i ditës dhe në mbrëmje me reshje të shiut. Temperatura minimale do të ulet në 6, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 14 gradë Celsiusë.