Kreshnik Bekteshi sot kumtoi se nga 1 janari nuk do të ketë shtrenjtim drastik të energjisë elektrike dhe ngrohjes qendrore.

Qytetarët të jenë të qetë, porositi Bekteshi, pasi deri në fund të sezonit për ngrohje të mos kenë kurrfarë problemi në pjesën e furnizimit me ngrohje qendrore dhe me energji elektrike.

“Qytetarët le të jenë të qetë. Deri në fund të sezonit për ngrohje nuk do të kenë kurrfarë problemi në pjesën e furnizimit me ngrohje qendrore dhe energji elektrike. Nuk do të ketë as rritje drastike të çmimeve nga 1 janari edhe për ngrohjen qendrore edhe për energjinë elektrike pasi jemi duke i bërë analizat dhe projeksionet përkatëse. Tashmë KRRE është e gatshme me të gjitha të dhënat për përcaktimin e çmimit për gjashtë muajt e ardhshëm të vitit të ardhshëm. Do të thotë deri në fund të dhjetorit do ta përfundojnë këtë proces dhe presim se nuk ka rritje drastike. Zhvendosje pritet të ketë gjithmonë, por ato bëhen edhe në linjë uljeje edhe ngritjeje. Duhet t’i keni parasysh të dyja opsionet, ndërsa nëse do të jetë në ulje apo ngritje do të vendosë KRRE, ndërsa zhvendosja mund të jetë edhe në ulje”, theksoi Bekteshi.

Lidhur me rezervat e dizelit, ministri tha se ato janë informacione të klasifikuara të cilat shqyrtohen në seancë të mbyllur qeveritare dhe nuk mund të publikohen publikisht.

“Ato janë informacione të klasifikuara dhe shqyrtohen vetëm në seanca të mbyllura qeveritare, ndërsa qasje mund të ketë vetëm dikush që posedon certifikatë. Për këtë nuk kam vendosur unë, të tilla janë ligjet. Nuk mund të ndaj informacione të cilat shqyrtohen në seancë të mbyllur të Qeverisë. EMV nuk mbështetet në këto rezerva. Në pajtim me Ligjin për energjetikë çdo ngrohtore madje edhe TE-TO duhet të ketë karburant alternativ. Momentalisht ngrohtoret punojnë në gaz natyror, nevojat kryesisht mbulohen nga TE-TO, rreth 70 për qind për Qytetin e Shkupit, ndërsa 30 deri në 40 për qind mbulohen nga ngrohtoret Lindje dhe Perëndim. Qytetarët e Shkupit do të furnizohen me energji elektrike në mënyrë të papenguar, në vazhdimësi, deri në fund të sezonit të ngrohjes”, nënvizoi Bekteshi.