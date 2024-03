Mbi 100.000 qytetarë të Republikës së Maqedonisë, të cilët nuk kanë letërnjoftim të vlefshëm, por kanë pasaportë me emrin e vjetër të vendit, nuk do të mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre themelore për të votuar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe presidenciale. Ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovski në daljen e tij të ftuar në TV Alfa.

Bëhet fjalë për të paktën 100 mijë qytetarë që kanë një dokument udhëtimi të vlefshëm ose të pavlefshëm me emrin e vjetër të shtetit, të cilët nuk do të mund të ushtrojnë të drejtën e votës për shkak të këtyre 54-ve. Pse nuk mund ta arrijnë atë? Sepse këta mbi 100 mijë qytetarë rezidentë mbi 18 vjeç, sipas kontrolleve të fundit që më janë bërë nga personat e ministrisë, nuk kanë kartë identiteti dhe mund të identifikohen vetëm me pasaportë në kuadër të zgjedhjeve. për të ushtruar të drejtën e tyre të votës. A nuk shqetësoheni se i vetmi shpjegim logjik pse nuk votuan këta 54 deputetë është inxhinieria klasike elektorale në këto zgjedhje parlamentare dhe presidenciale? 100.000 njerëz është një shifër marramendëse duke pasur parasysh numrin e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe numrin e atyre qytetarëve që kanë dokumente të vlefshme identifikimi – thekson Toshkovski.

Ministrja pyeti publikisht deputetët e mazhorancës qeverisëse nëse 54 deputetët që nuk mbështetën ndryshimet ligjore për dokumentet e udhëtimit janë të përfshirë në inxhinieri zgjedhore që diskriminon qytetarët të cilëve u është lëshuar dokumenti i vlefshëm i udhëtimit nga ky shtet, por që ende nuk mund ta ushtrojnë atë. e drejta e tyre themelore për të votuar.