Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski tha për “Republika” se do të kontrollohen të gjitha pasaportat e dhëna për kriminelët dhe bosët e drogës botërore në kohën e paraardhësit të tij. Në kohën e qeverisjes së LSDM-së, pasaportat tona i morën rreth 200 veta dhe me aksionin “Dyfish” u arrestuan vetëm disa “peshq të vegjël”.

Është një nga gjërat që do të duhet të hetohet në mënyrë të detajuar në periudhën e ardhshme.Për këtë rast ka pasur një aksion në të cilin janë përgjegjës vetëm peshqit e vegjël, do të kontrollohen edhe ato pasaporta.Le të mos shqetësohen qytetarët e Maqedonisë, pasi Tetë maji kur do të kemi një qeveri normale do t’i kontrollojmë të gjitha këto, gjithçka do të sqarohet – premton ministri.

Para disa ditësh u arrestuan vrasësit e krerëve të klanit Skaljar, Igor Dedoviq dhe Stevan Stamatoviq, të cilët u likuiduan në një restorant në Athinë në vitin 2020 me pasaporta maqedonase. Igor Dedovic ishte Goran Tasevski, dhe Stamatoviç ishte Emil Filipov.

Policia serbe ka publikuar edhe komunikimin e përgjuar “Sky” të Stefan Gjukiqit me shefin e tij Radoje Zvitser, në të cilin ai ankohet se janë zhgënjyer”.

Likuiduesi Gjukiq si maqedonas ishte Kaçe Gergi.

Jovica Vukotiq, apo Gjorgi Andonov, lideri i klanit Skaljar, nuk do të ketë nevojë të vijë për të ndërruar pasaportën maqedonase sepse u vra në Stamboll vitin e kaluar.