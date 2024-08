Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, njoftoi se MPB po ndërmerr aksion të posaçëm operativ me fokus sigurinë e qytetit të Shkupit dhe parasheh prani të shtuar të policisë në terren.

Toshkovski në “Tema e ditës” në ditarin e TV Sitel, u tha qytetarëve se kjo është për shkak se MPB-ja dëshiron ta sjellë situatën e sigurisë në atë që duhet të jetë.

Nga sot zyrtarisht u shpallim luftë gangsterëve dhe kriminelëve që pushteti i kaluar i lejoi të shajnë aq shumë si në Shkup ashtu edhe në tërë territorin e Maqedonisë, sepse mendojnë se të njëjtën gjë do ta bëjnë edhe tani, tha ministri Toshkovski. pasi u pyet se si është e mundur që në vitin 2023 të arratisen 200 të burgosur nga dy burgjet “Shutka” dhe “Idrizovë” në Shkup dhe a mund të ndihemi të sigurt në Shkup.

Toshkovski vlerësoi se shteti është në gjendje katastrofike, dhe sistemi, siç tha ai, është i shkatërruar.

Por nuk ka më të privilegjuar. Kushdo që ka bërë një gabim dhe është turpëruar para popullit të tij dhe ka shpërdoruar autoritetin e tij, sidomos kur bëhet fjalë për punonjës policie, qeveritarë do të përgjigjet para ligjit, tha ministri i Punëve të Brendshme Toshkovski.

I pyetur për arratisjen e shtetasit kosovar Blerim Ramadani, i kërkuar nga Interpoli për krim të kryer në Serbi, Toshkovski u përgjigj se këtij personi i është shqiptuar masa e paraburgimit efektiv dhe pas kësaj, për herë të parë në historinë e Maqedonisë, pasi ai. tha, i huaj për procedurë ekstradimi, dënohet me arrest shtëpiak. Toj i bëri thirrje Prokurorisë Publike që sa më shpejt dhe me efikasitet të veprojë në përputhje me të gjitha veprimet e nevojshme procedurale që duhet të ndërmerren për ndriçimin e këtij rasti.

Toshkovski informon se MPB-ja ka siguruar të gjitha provat e nevojshme në bazë të të cilave mund të vërtetohet e vërteta dhe të njëjtat do t’ia dorëzojë prokurorit publik kompetent sipas veprimeve procedurale.

Sa i përket njoftimit se çfarë do të pasojë nga vjeshta për hetime nga MPB-ja, Toshkovski u përgjigj se hetime ka dhe do të ketë, por, siç nënvizoi, pyetja është se sa profesionalisht do të trajtohen dhe si do të jenë efekti i tyre.

Nuk më kujtohet në 20 vitet e kaluara të historisë së Maqedonisë që një gjykatës suprem të jetë mbajtur përgjegjës, nuk mbaj mend që ndonjë anëtar i Këshillit të prokurorëve publik të jetë mbajtur përgjegjës dhe ata duhet të pranojnë se kanë qenë të ngarkuar financiarisht. në kurriz të qytetarëve të Maqedonisë në periudhën e kaluar dhe i ka keqpërdorur të gjitha besimet e dhëna institucionalisht, ndër të tjera tha ministri i Punëve të Brendshme, duke paralajmëruar se MPB do të vazhdojë të punojë në interes të qytetarëve me dëshmi dhe dëshmi dhe fakte dhe me veprime konkrete.

Për aksionin policor në Gajre të Tetovës, ministri Toshkovski falënderoi të gjithë profesionistët dhe policët që morën pjesë në aksionin e djeshëm kur u qëllua me armë zjarri i dyshuari për vrasje i kërkuar me urdhër dhe një i arratisur nga psikiatria në “Bardovci”. Ai bën me dije se kishte pista dhe policia e dinte saktësisht se për çfarë personi bëhej fjalë për një person me rrezik dhe pritej që ai të përgjigjej në një mënyrë të tillë.

Toshkovski theksoi se për këtë janë aktivizuar njësitë speciale “Tiger”, të cilat kanë vepruar në nivel të detyrës dhe me profesionalizëm të lartë.

Lidhur me vrasjen pranë qendrës tregtare Mavrovka në Shkup, ministri Toshkovski ndër të tjera sqaroi se reagimi ka qenë sa më efikas dhe i shpejtë, jo më shumë se dy orë, kur autori i vrasjes, i cili qëlloi në drejtim të policëve në ora, u identifikua, u gjet dhe u kap për heqjen e lirisë. Sipas dëshmive që Ministria e Punëve të Brendshme disponon në kuadër të procedimit, ai ka qenë i shoqëruar nga një person tjetër, i cili është i dyshuar dhe për të cilin do të kryhen veprimet përkatëse proceduriale.

Ministria e Punëve të Brendshme publikoi inicialet e personit për të cilin ishim të sigurt se kishte dyshime të arsyeshme për kryerjen e krimit. Por inicialet e personit të dytë, për të cilin konstatuam se nuk kishte lidhje me ngjarjen dhe u la i lirë, nuk u publikuan, tha ministri i Brendshëm, duke theksuar se duhet respektuar parimi i prezumimit të pafajësisë.