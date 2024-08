Ata që kanë interes për destabilizimin e shtetit janë më të aftët dhe më të fortët kur ka destabilitet. Demokracia nënkupton institucione stabile dhe ne do të bëjmë gjithçka që t’i mbrojmë institucionet, tha sot kryeministri Hristijan Mickoski, i pyetur nëse ende i qëndron qëndrimit që ka shprehur më herët se ka njerëz që punojnë për destabilizimin e shtetit.

Për destabilizimin, informacioni është ashtu siç është. Të gjithë ata që janë bërë milionerë dhe kanë sunduar Maqedoninë në shtatë vitet e fundit, të gjithë ata që vrapuan në rrugë dhe këtu në kryeqytet dhe në mbarë vendin kanë interes ta destabilizojnë atë sepse janë më të aftët dhe më të fortët kur janë atje. është paqëndrueshmëri. Por ne si shtet dhe si Qeveri do të luftojmë për shtet stabil dhe institucione stabile, sepse demokracia nënkupton institucione stabile dhe do të bëjmë gjithçka që t’i mbrojmë institucionet, tha Mickoski pas vizitës në NP të Rrugëve Shtetërore.

Kryeministri shtoi se ligji duhet të zbatohet kudo dhe për të gjithë. Këtu, theksoi ai, ne punojmë së bashku me partnerët tanë dhe për këtë jam mirënjohës.

“Për mua kushdo që punon në drejtim të institucioneve të forta dhe stabile është atdhetar që e do vendin e tij, për mua ai është person të cilin e inkurajoj dhe do ta përkrah gjithmonë”, tha Mickoski.

Ai më herët ka thënë se kanë indikacione për persona që kanë në dispozicion miliona shuma, e disa prej tyre kanë qenë zyrtarë të lartë të ish-qeverisë, të cilët po mundohen të mobilizojnë njerëzit në terren për të destabilizuar harmoninë ndëretnike në vend. .

Kemi indikacione për elementë që kanë shuma të mëdha parash miliona, disa prej tyre janë zyrtarë të lartë në ish-qeveri dhe që po përpiqen të mobilizojnë njerëzit në terren, kryesisht për të manipuluar, dhe ajo që më shqetëson veçanërisht është se ata përpiqen të provokojnë një konflikt etnik, gjegjësisht të destabilizojnë harmoninë ndëretnike në Maqedoni. Kjo është ajo që më shqetëson më shumë sepse ata e kuptojnë se përndryshe nuk mund të mobilizojnë njerëzit dhe tani mënyra e vetme është të provokojnë këtë lloj konflikti. Ne nuk do ta lejojmë këtë. Apeloj opinionin, mediat dhe qytetarët që të përmbahen nga çdo provokim, t’i injorojnë ato, tha Mickoski më 15 të këtij muaji.

Presidentija Gordana Siljanovska Davkova, nga ana tjetër, pas deklaratës së Mickoskit, në përgjigje të pyetjes së gazetarit, tha se nuk planifikon të mbledhë Këshillin e Sigurisë Kombëtare lidhur me pretendimet për ekzistimin e indikacioneve për destabilizimin e shtetit.

Një gjë janë treguesit e destabilizimit, një gjë tjetër kërcënimet për destabilizim, por realiteti është ndryshe. Unë thashë se nuk do ta mbledh Këshillin sepse mendoj se në këtë kohë mosbesimi kur duhet të përballemi me zjarret si fatkeqësi natyrore, përballemi edhe me kërcënime të tjera nën thonjëza. Nuk shoh se këto kërcënime janë realitet për momentin, tha Siljanovska Davkova, duke paralajmëruar se mund ta thërrasë Këshillin e Sigurimit pas ripajisjes së tij.