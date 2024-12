Për të gjitha abuzimet do të ketë përgjegjësi, auditimi i brendshëm tashmë ka filluar dhe me marrjen e raporteve do t’i përcjellim në polici dhe në prokurori, të cilët janë kompetentë për të vepruar, bën të ditur drejtori i Shërbimit për Çështje të Përgjithshme dhe të Përbashkëta Ivica. Tomovski. Ai shpjegon në intervistën për “Republikën” se pse është e nevojshme të blihet një avion i ri qeveritar dhe se në restorantin qeveritar nuk ka më ushqim me çmime me zbritje.

Çfarë ndodh me avionin qeveritar që vazhdon të prishet. A do të më duhet të blej një të re?

Tomovski: Aeroplanin qeveritar e gjetëm ashtu siç është. Ai është 20 vjeç. Deri më tani janë shpenzuar më shumë se tre milionë euro për servisim. Mosfunksionimet janë shumë të zakonshme dhe nëse pyes veten, nëse pretendojmë se jemi një vend serioz, na duhet një avion shtetëror që do të përdoret nga të gjithë ministrat, kryetari i Kuvendit, presidenti i vendit. Tani avioni është në gjendje lëvizëse, instrumenti për matjen e gazrave të shkarkimit është ndryshuar. Ky avion është shumë i vogël, ka vetëm gjashtë ulëse dhe nuk i plotëson nevojat e vendit sepse kur shkon në një udhëtim shkon me një delegacion të tërë. Na duhet një aeroplan me 14 e më shumë vende. Ende nuk kemi një vlerësim se sa do të kushtojë sepse kërkon një konsensus mes qeverisë dhe opozitës sepse do të jetë për nevoja të shtetit.

Tomovski kujton edhe keqpërdorimet që janë bërë gjatë përdorimit të këtij avioni.

Tomovski: Më së shumti e kanë përdorur Mariçiq, Bujar Osmani dhe ish-kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi. Mariçiq donte të përdorte avionin për në Nish edhe pse është më i shpejtë dhe më ekonomik të shkosh me makinë. Ka pasur edhe abuzime klasike nga Xhaferi. Ai e ktheu avionin nga shërbimi në Nuremberg në Maqedoni vetëm për tekat e tij personale. Edhe pse ai u përpoq ta mohonte, unë thirra Prokurorinë Publike për të kontrolluar.

A do të ketë një procedurë për këtë?

Tomovski: Filluam me rishikim. Çdo gjë që konstatojmë si abuzim do t’ia dorëzojmë Prokurorisë Publike, policisë dhe policisë financiare dhe ato janë kompetente për të vepruar më tej.

Tomovski thotë se ka mbështetjen e kryeministrit dhe institucioneve tjera për ndryshimin e targave të veturave zyrtare, të cilat në të ardhmen do të jenë të kuqe dhe të verdha dhe do të jenë lehtësisht të dukshme për qytetarët të cilët do të mund t’i raportojnë nëse përdoren. jashtë orarit të punës.

Tomovski: Që kjo të realizohet duhet të ndryshohen dy ligje kyçe, për automjetet dhe për gjërat në pronësi komunale dhe shtetërore. Praktikisht do të bëjmë një regjistër automjetesh për të gjitha makinat në vend dhe targa të veçanta me ngjyra. Në seancën e fundit të qeverisë i kemi dorëzuar Ministrisë së Punëve të Brendshme rregullat për tabelat dhe nënshkrimin e ministrit. Më pas do të duhet tender për prodhimin e tabelave me ngjyra, sfond të kuq me germa të verdha si flamuri maqedonas. Nuk pres që kjo të zgjasë më shumë se tre muaj. Më pas do t’u japim të gjitha institucioneve 30 deri në 60 ditë për të ndryshuar tabelat. Do të hapim edhe linja telefonike për lajmërimin e qytetarëve. Çdo qytetar kur sheh keqpërdorimin e automjetit zyrtar në Ohër apo në Greqi, duhet të bëjë një foto dhe ta raportojë në shërbim.

Ka ikur koha e të ngrënit dhe pirjes së lirë në restorantin qeveritar?

Tomovski: Kemi kërkuar menjëherë rritje të çmimit. Nga marzhi prej 15 për qind e ngritëm çmimin në 50. Nëse në vitin 2020 bifteku kushtonte 210 denarë, tani është 730 denarë. Unë mendoj se ky është një çmim i drejtë. Këto shërbime përdoren jo vetëm nga zyrtarët, por nga të gjithë punonjësit e Qeverisë dhe Kuvendit.

Kërkohet zgjidhje edhe për automjetet zyrtare të mbetura në depon e MTV-së?

Tomovski: Rreth 220 automjete nga 200 janë të prishura. Kemi kërkuar leje nga qeveria për asgjësimin e automjeteve. Ne kemi vënë në përdorim rreth 50 automjete, ndërsa pjesa tjetër do të nxjerrim në shitje për pastrimin e oborrit.

A është plakur “Mercedesi” i famshëm?

Tomovski: “Mercedesi” është blerë në vitin 2012. Qeveria e mëparshme e ka përdorur shumë shpesh, e përdorim edhe ne. Veç avioni qeveritar duhet të kemi edhe automjete të tilla. Ne pranojmë delegacione që kanë nevojë për automjete të tilla. Kur vijnë automjete të tilla, e vë në shërbim dhe e përdorim. Por duhet të them që kryeministri nuk e ka përdorur kurrë.

Njeriu i parë i SOZR-së zbulon për herë të parë gjendjen katastrofike në të cilën ndodhen vilat shtetërore në Llazaropole dhe Ohër.

Tomovski: Vilat janë në gjendje shumë të keqe. Më duhet të them që të gjitha vilat, përveç asaj në Lazaropole, nuk kanë dokument pronësie. Kemi nisur një procedurë legalizimi që t’i legalizojmë objektet e kategorisë A dhe për t’u legalizuar duhet të kenë tapi. Vilat në Ohër, vilat presidenciale dhe të kryeministrit janë në gjendje shumë të keqe, ndërsa ajo në Lazaropole është e papërdorshme dhe në prag të shembjes. Ne kemi premtuar se do t’i rinovojmë të gjitha këto vila dhe do t’i vëmë në përdorim nëse përdoren si objekt qeveritar ose do t’i japim me qira dhe do të mbledhim qiranë. Si shtet, e gjithë prona shtetërore duhet të jetë përfaqësuese dhe jo siç është tani.

Si është gjendja e kompleksit “Fshati maqedonas”?

Tomovski: Është hapur në vitin 2016 dhe është mbyllur në vitin 2019. Për mosfunksionimin e tij deri më tani janë shpenzuar rreth 20 milionë denarë. Ne i kemi premtuar se do ta lirojmë dhe procedura është në proces. Ne do t’ia japim sërish një privati ​​për ta operuar sepse ne si shtet nuk mund ta servisim. Vlerësimi është i plotë. Deri në fund të vitit do të publikojmë shpalljen dhe të gjithë të interesuarit do të mund të aplikojnë. Ne duam t’i lëmë një periudhë deri në maj të vitit të ardhshëm që qiramarrësi të mund të rinovojë sepse kompleksi po shembet me kalimin e kohës.

Çfarë po ndodh me objektin e Komercijalna Bankës së vjetër që mori flakë disa vite më parë. A ka filluar procedura për rinovimin e saj?

Tomovski: Kishte një reklamë për renovime. Kur rinovohet, shpallet tender për rinovim. Planifikuesit që realizuan projektin nuk hynë brenda për të përcaktuar situatën aktuale, por bënë një projekt në shtëpi. Pra, nëse keni nevojë të gjeni shkallë, do të gjeni një ashensor. Projekti është një dështim i plotë. Do të ishim të lumtur nëse arrijmë ta përfundojmë këtë projekt me një aneks 20 për qind. Plani është që pjesa më e madhe e ndërtesës të vihet në përdorim nga shkurt-mars.

A do të ketë para për të gjitha projektet e shpallura nëse e dimë gjendjen e buxhetit?

Tomovski: Disa projekte nuk do të kërkojnë fonde të mëdha. Bëhet fjalë konkretisht për vilën në Sveti Stefan, kur shkuam për ta inspektuar, nuk mundëm të hynim, ishte e tejmbushur si xhungël. Me mjetet tona kemi pastruar oborrin.

A do të ketë përgjegjësi për të gjitha abuzimet? Të fundit dhe ndryshimet në procedurën e tenderit në Shërbimin tuaj.

Tomovski: Të gjithë tenderët aktualë dhe të ardhshëm që do t’i publikojmë si shërbim, i lehtësojmë kushtet për ofertën e tyre. Për shembull, kur blejmë produkte koloniale për restorantet tona në të kaluarën, tenderi ka kushtuar gjashtë milionë denarë, ndërsa i yni që kemi realizuar është tre milionë e gjysmë. Që nga fillimi kemi kursyer dy milionë e gjysmë denarë. Kështu mund të ishte me më pak. Një rast tjetër është blerja e letrës, e cila ka qenë për dy milionë denarë, ndërsa tani është 930.000 denarë. Të gjithë tenderët që i shpallim, i lehtësojmë kushtet dhe në këtë mënyrë rrisim konkurrencën dhe ulim çmimin. Mënyra se si i marrim raportet e auditimit nga auditorët tanë të brendshëm është se si ia dorëzojmë ato policisë financiare, policisë dhe prokurorisë. Këto janë institucionet që duhet të veprojnë dhe populli të shohë se ka pasur abuzime. Ato abuzime trajtohen. Do të ketë përgjegjësi.

Bisedoi: Igor Çaveski

Foto/video: Aleksandar Ivanovski

Redaktimi: Aleksandar Arsovski