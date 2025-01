Maqedonia kishte për herë të parë përfaqësuesin e saj në inaugurimin e një presidenti amerikan. I pëlqen apo jo dikujt, është kryeministri Hristijan Mickoski që e pamë duke ndjekur ceremoninë nga kutia ceremoniale në shoqërinë e kryetarit të Partisë Republikane të SHBA-së, Michael Whatley.

Duket se kryeministri duhet të jetë me liderin e partisë që e ka propozuar për president të Shteteve të Bashkuara, nga i cili varet e ardhmja jo vetëm e Amerikës, por edhe e botës. Gjatë atyre pak ditëve në Uashington, Mickoski vendosi kontakte dhe bashkëpunim me politikanë dhe biznesmenë që opozita e udhëhequr nga BDI dhe partneri i saj më i vogël LSDM nuk mund t’i shohin as në televizion. Edhe sikur t’i shihnin, nuk do ta dinin se kush ishin.

Pra, përveç Whatley-t, kryeministri u takua edhe me Alexander Casanoff, Sekretarin në detyrë të Shtetit të SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, si dhe Xhesi Spiro.

Për ata që nuk e dinë, ai është Drejtor i Tether dhe përgjegjës për marrëdhëniet strategjike me qeveritë në mbarë botën. Tether është kompania më e madhe në botë që menaxhon kapitalin dixhital, kriptovalutat. Fitimi i kompanisë në vitin 2023 është 6.2 miliardë dollarë.

Le të vazhdojmë. Ai gjithashtu u takua me Andrew Peykoff, një biznesmen amerikan me origjinë maqedonase, themelues dhe president i Niagara Bottling, një kompani që ka të ardhura vjetore prej rreth 4 miliardë dollarë amerikanë dhe rreth 5000 punonjës.

Ky ishte edhe takimi me Richard Grenell, ish-kreu i Shërbimit Informativ Kombëtar, tani i dërguari i ri presidencial për misionet speciale dhe politikën në administratën e re. Mickoski shoqërohej nga disa nga gazetarët më të njohur amerikanë, Tucker Carlson dhe Megan Kelly.

Tani krahasoni të gjitha këto takime me foton e Zaevit me Trump që zgjati disa sekonda kur “piktori” Dimitrov i fotografoi në korridoret e OKB-së.

Apo kur Zaev u takua me mbretin e rremë të Malit të Zi, i cili doli të ishte një mashtrim i thjeshtë, apo jo?

Prandaj, le të vazhdojnë të merren opozita dhe mediat e tyre se si Mickoski u largua në SHBA, të cilat e ftuan në inaugurim.

Më në fund, kryeministri i Maqedonisë është në shoqërinë e më me ndikim, dhe jo i gjunjëzuar para atyre në Bruksel siç bëri Zaev. Taçe, le ta harrojmë atë, ai është po aq i parëndësishëm dhe i rëndësishëm sa bora e vitit të kaluar.

Lideri aktual i LSDM-së shoqërohet nga Haris Xhinoviq.