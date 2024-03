Lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në manifestimin e sotëm për promovimin e kandidatëve për deputetë të VMRO-DPMNE-së dhe Koalicionit “Maqedonia juaj”, iu referua ish-partnerit të koalicionit, Bashkimit Demokratik për Integrim, duke pretenduar se ato do të mbahen. përgjegjës për krimin që kanë ngulitur në çdo institucion vitet e fundit.

Mickoski thotë se BDI-ja është parti që e nënshtroi LSDM-në dhe ua bëri lodër të vogël në dorë, e në të njëjtën kohë janë përgjegjëse për kriminalizimin e shtetit. Sulmi ndaj BDI-së, tha Mickoski, nuk është kurrë sulm ndaj shqiptarëve, por sulm ndaj krimit që ata përfaqësojnë dhe përfaqësojnë. Sipas tij, BDI-ja gjithmonë e shtrembëron dhe e interpreton si sulm ndaj shqiptarëve, por shqiptarët në këto zgjedhje duhet t’i dërgojnë mesazh të qartë Ali Ahmetit dhe BDI-së se ka mbaruar.

Ata, Bashkimi Demokratik për Integrim, kanë njëzet vjet që kalojnë çdo ndërrim qeverie, dhe megjithëse janë pjesëmarrës në çdo aferë dhe çështje penale, nuk ka asnjë person nga struktura e tyre që të jetë përgjigjur në letër. të ligjit. Dhe sa herë që i tregon gjërat ashtu siç janë, ata do të fillojnë të flasin për tema etnike dhe do të akuzojnë dikë se ka diçka kundër shqiptarëve nëse sulmojnë këta kriminelë të BDI-së. Unë si person nuk kam asgjë kundër asnjë kombi, por jam kundër faktit që Maqedonia po vidhet dhe po rrënohet pa shpirt. Sepse edhe shqiptarët në Maqedoni janë peng të krimit të BDI-së dhe sepse jetojnë njëlloj si maqedonasit, edhe serbët, edhe turqit, edhe romët, edhe boshnjakët, edhe vllehët dhe të gjithë qytetarët e tjerë në Maqedoni. – tha Mickoski.

Siç shtoi ai, duhet të ketë drejtësi për të gjithë.

Në këto zgjedhje populli duhet të dalë masivisht dhe të votojë. Fillimisht do t’i dërgojmë në opozitë dhe pastaj ju garantoj dhe ju jap fjalën time se do të përgjigjen për çdo lot, për çdo lot të derdhur nga një nënë, gjyshe, motër, për fëmijën që u largua nga Maqedonia sepse u ndjenë. qytetarë të dorës së dytë, sepse dikush ua vodhi të ardhmen. Dhe nëse dikush ka dilemë dhe mendon se po bëj shaka me këtë Konventë, unë do t’i them nga këtu njësoj si deri më tani, çfarë do të thoshte një ish-politik i afërt, shkuam deri në fund, jam gati të shkoni deri në fund edhe këtë herë. Në njërën anë kriminelët e BDI-së, në anën tjetër Koalicioni VMRO dhe populli. Ne do të shkojmë deri në fund. Derisa të përgjigjet ky i fundit – tha Mickoski.