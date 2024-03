Prezantohen më shumë fluturime nga aeroportet e Shkupit dhe Ohrit. Përveç atyre të rregullta, nga Shkupi do të ketë edhe fluturime sezonale dhe çarter drejt destinacioneve verore Antalia, Bodrum, Hurghada, Enfida, Xherba dhe Monastri. Nga Ohri do të mundësohet fluturimi me çarter për dhe nga Katovica, Varshavë, Amsterdam dhe Mançester, si dhe do të ketë linjën Beograd – Ohër – Beograd.

Me orarin veror të fluturimeve, të miratuar nga Agjencia e Aviacionit Civil, i cili hyn në fuqi nga nesër, Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit do të ketë 59 destinacione të operuara nga 22 linja ajrore në sezonin veror.

Me Wizz Air: Basel-Mulhouse, Berlin, Bratisllavë, Bremen, Charleroi i Brukselit, Budapest, Këln, Kopenhagë, Dortmund, Ajndhoven, Frankfurt Han, Friedrichshafen, Gotenburg, Hamburg, Malmö, Maltë, Milan Malpensa, Mynih Memmingen, Nuremberg, Paris Beauvais, Roma Ciampino, Salzburg, Stokholm Skavsta, Venecia Treviso, Karlsruhe Baden-Baden, Lubjana, Londër Luton.

Destinacionet Athinë dhe Sarajevë me Agjencioni Airlines, Beogradi me Air Serbia, Vjena me Austrian Airlines, Cyrihu me Çair Airlines dhe Edelweiss, Zagrebi me Croatia Airlines, Gjeneva me EasyJet, Varshava me LOT, Frankfurt me Lufthansa, Stambolli (Sabiha Gokcen) dhe Izmir me Pegasus Airlines, Antalya dhe Izmir me SunExpers , Stamboll (IGA) me Turkish Airlines.

Nga maji do të hyjë edhe linja ajrore “Air Baltic”, e cila do të prezantojë linjën e re ajrore Shkup – Riga – Shkup. Wizz Air ka filluar të arrijë në Salzburg, Croatia Airlines dhe AirShuttle nga Norvegjia do të vazhdojnë me fluturime sezonale për dhe nga Spliti dhe Oslo nga Shkupi.

Fluturimet e reja sezonale nga Aeroporti i Shkupit janë duke u negociuar.