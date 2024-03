Maqedonia po kalonte tranzicione të vështira, ishte në udhëkryq. Sfidat e vështira dolën mbi të. Dhe nuk dua të tingëllojë si ndonjë klishe parazgjedhore, por këtë herë Maqedonia po kalon ndoshta kohën më të vështirë që nga krijimi e deri më sot. Ne nuk jemi në udhëkryq, por këtë herë, pa dyshim, shteti tashmë ka shkuar në drejtim të gabuar, dhe ne duhet ta kthejmë atë, le t’i takojë popullit dhe të qëndrojë në rrugën e duhur, deklaroi lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në promovimin e sotëm të kandidatëve për deputetë.

Dhe krejt natyrshëm, dhe jam shumë i vetëdijshëm se sytë janë të drejtuar kah VMRO-DPMNE dhe koalicioni, sepse e vetmja forcë reale për ndryshim, e vetmja shpresë në sytë e njerëzve se diçka mund të rregullohet është pikërisht kjo strukturë politike. Dhe ne nuk e kemi luksin, nuk kemi zgjedhje të mos jemi ambicioz, sepse ndryshe Maqedonia nuk do të jetë. Dhe nuk duhet të jetë, sepse Maqedonisë i ka munguar shumë këto vite. Shumë jetë të shumë njerëzve janë humbur duke pritur për të ardhur një kohë më e mirë që ne të gjithë besuam dhe shpresonim. Maqedonia është ngecur në dhomën e pritjes dhe jeton matricën e zhgënjimit të vazhdueshëm dhe realitetit të shëmtuar, i cili tashmë po bëhet zakon – tha ai.

Mickoski theksoi se shumë gjëra që kanë ndodhur gjatë këtyre tridhjetë viteve të pavarësisë kanë kontribuar që njerëzit të mos interesohen për gjërat dhe proceset e rëndësishme në Maqedoni.

Një apati e tillë dhe tundje duarsh është e mirëseardhur nga të gjitha ato klika elitare politike që në fakt janë mediokrite nën mesataren që e gjejnë veten duke vendosur për fatet e të gjithëve ne. Vrasës të tillë të shpresës së njerëzve në fakt ushqehen dhe pikëllohen nga anashkalimi i të gjithë njerëzve të zgjuar, të cilët, të përballur me problemet e shumta, të zhgënjyer nga miliona të metat e sistemit, të dekurajuar dhe të ofenduar nga primitiviteti me të cilin trajtohen nga qeveria, vendosin. të ngrenë duart dhe të heqin dorë nga ëndrra, ideali i tyre dhe ose të largohen nga vendi ose janë krejtësisht të painteresuar për gjëra të rëndësishme. Por duhet të pranojmë diçka, dhe kjo është se politikanët e këqij sjellin njerëz që në fakt nuk votojnë, bëhen pasivë dhe heqin dorë nga gjërat. Por kësaj radhe askush nuk ka të drejtë të qëndrojë mënjanë nga pushtetarët, për t’i lënë ata të vazhdojnë me krimin e tyre dhjetëvjeçar dhe grabitjen e vogël e të pashpirt të Maqedonisë. Më lejoni t’ju kujtoj se vendi nuk është vetëm pronë e jona, por edhe trashëgimi e jona, të cilën shumë gjenerata më parë e kanë paguar shtrenjtë dhe le të jemi të vetëdijshëm se çdo pëllëmbë e tokës maqedonase është e lagur me shumë vuajtje, mundime dhe gjak. Kjo nuk është vetëm pronë e jona, por edhe trashëgimi dhe liri për të cilën ne jemi të përkushtuar – theksoi lideri i VMRO-DPMNE-së.

Mickoski tha se ka ardhur momenti dhe ora kur është koha që të gjithë së bashku t’i ndryshojmë gjërat.

Nuk guxon të jetë, sepse këto zgjedhje janë realisht ora e fundit për të fituar njerëzit e denjë, për arsyen për të fituar në Maqedoni dhe për t’u thënë të gjithëve se ka shpresë dhe ne jemi kjo shpresë, forcë dhe strukturë që këtë herë e ka fyerje të rëndë. rivendos Maqedoninë. Dhe prandaj them, nuk mund të mos jemi ambiciozë dhe nuk kam hapësirë ​​të mos përpiqem dhe të mos luftoj për qëllime dhe vlera më të larta”, theksoi ai.