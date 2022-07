Personat që ndalojnë përdorimin e rrjeteve sociale edhe për vetëm një javë, tregojnë përmirësim të dukshëm në gjendjen shpirtërore dhe shëndetin mendor, p.sh. në ankthin dhe depresionin e tyre, siç tregon një studim i ri shkencor britanik.

Studiuesit e Universitetit të Bath, të udhëhequr nga Dr Jeff Lambert nga Departamenti i Shëndetësisë, i cili bëri publikimin përkatës në revistën Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, studiuan 154 persona të moshës 18 deri në 72. të cilët ishin përdorues të përditshëm të mediave sociale.

Pjesëmarrësit u ndanë rastësisht në dy grupe: Njëri vazhdoi përdorimin e tyre normal të mediave sociale (Facebook, Instagram, Tëitter, TikTok) në baza ditore, ndërsa i dyti ndaloi për një javë (“lirimi” mesatarisht tetë deri në nëntë orë një ditë në javë). Shëndeti mendor i subjekteve u vlerësua si në fillim ashtu edhe në fund të studimit.

U zbulua se një javë “abstinencë” nga mediat sociale ishte e mjaftueshme për të përmirësuar një ndjenjë të përgjithshme të mirëqenies mendore dhe veçanërisht për të reduktuar simptomat e ankthit dhe depresionit.

Lambert theksoi se “përdorimi i mediave sociale është aq i përhapur sa shumë prej nesh e bëjnë atë pa menduar, që nga momenti kur zgjohemi deri në mbylljen e syve natën. Ne e dimë se për shkak të këtij përdorimi masiv të mediave sociale, ka pasur shqetësime në rritje për efektet në shëndetin mendor. Studimi ynë tregoi se shumë pjesëmarrës raportuan përfitime nga marrja e një pushimi javor nga mediat sociale, duke treguar humor të përmirësuar dhe më pak stres në përgjithësi, që do të thotë se edhe një pushim i shkurtër mund të ketë një ndikim pozitiv”.

“Sigurisht,” shtoi ai, “për shumë njerëz mediat sociale janë një pjesë e jetës së tyre dhe një pjesë integrale e asaj se kush janë dhe si ndërveprojnë me të tjerët. Por nëse dikush shpenzon orë të tëra çdo javë për to dhe ndihet i prekur negativisht, ka me të vërtetë kuptim të ndalojë përdorimin e tyre për të parë nëse kjo ndihmon.”

Studiuesit më pas do të studiojnë nëse përfitimi psikologjik zgjat me kalimin e kohës nëse “abstenimi” nga mediat sociale zgjat më shumë se një javë. Nëse kjo konfirmohet, siç raportuan ata, atëherë duhet të konsiderohet nga profesionistët e shëndetit mendor si një tjetër mundësi kliniko-terapeutike./albeu.com