Shpesh mund të keni dëgjuar se për t’u dukur sa më bukur, është mirë të përshtatim rrobat dhe stilet që i përshtaten fizikut tonë në forma, gjatësi, strukturë etj. Edhe pse teorikisht mund të bini dakord, ndonjëherë është e vështirë të kuptohet se çfarë do të thotë në të vërtetë.

Shumë gra kanë bel dhe trup të sipërm më të vogël dhe trup më të lakuar me ije më të gjera dhe këmbë më të mëdha. Në këtë rast, vëmendje më të veçantë kushtojimi belit. Fundet dhe rripat me bel të lartë janë një mënyrë e shkëlqyer për ta bërë këtë. Ajo kombinoi një bluzë të bardhë të veshur me pantallona ulliri me bel të lartë, të lidhura me rripa, të cilat ishin super të këndshme.

Vajza dhe gra të tjera kanë një trup katror me një bel më pak në pah. Përdorimi i një rripi apo fustanesh për të krijuar formë është ideal.

E kundërta e një trupi në formë dardhe është një trekëndësh i përmbysur. Kjo do të thotë që keni shpatulla të gjera dhe këmbë të holla. Shfaqini këmbët me një majë të lirshme. Ju gjithashtu mund të krijoni bel duke futur një pjesë të vogël të këmishës apo bluzës suaj në fund.