Pjesëtarë të policisë të SPB – Tetovë kanë vazhduar me aktivitetet e planifikuara në kuadër të kampanjës parandaluese-edukative “JO fishekzjarre, në radhë të parë siguria”, të cilën bashkërisht e realizojnë Klinika Universitare për Kirurgji Plastike dhe Rekonstruktive nga Shkupi dhe Ministria e punpve të brendshme.

Policët e SPB- Tetovë – Departamenti për Parandalim, në disa pika në zonën qendrore të Tetovës, kanë shpërndarë fletushka me informacione dhe mesazhe për qytetarët, kryesisht të rinj, për rrezikun nga përdorimi i fishekzjarreve dhe mjeteve tjera piroteknike dhe pasojat shëndetësore, psikologjike dhe të tjera si (trauma psikologjike, stresi dhe paaftësi të përhershme) Përveç këtyre, në biseda të ndërsjella shumë qytetarëve u janë vënë në dukje edhe implikimet ligjore, gjegjësisht sanksionet (kundërvajtje apo penale) nëse mbyllin veshin ndaj thirrjeve, këshillave dhe indikacioneve të tilla dhe festojnë me mjete piroteknike ose me armë zjarri.