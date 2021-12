Pas zgjedhjes së kryetarit të ri të LSDM-së, ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski në një intervistë për AIM-n tha se kryetari i partisë duhet të jetë kryeministër, sepse, siç sqaroi ai, njeriu i parë i partisë ende ka përgjegjësia më e madhe në marrjen e vendimeve që merren më së miri në bazë të të njëjtave vlera si në parti ashtu edhe në qeveri.

Ai pret fillimisht një LSDM më të fortë dhe më të bashkuar dhe kjo do të nënkuptojë, shpjegon ai, imponimin e një mënyre të re të udhëheqjes së partisë, më të suksesshme se sa ka qenë ndoshta deri tani.

Ai theksoi se ka pasur një udhëheqje jashtëzakonisht të mirë nga presidenti Zoran Zaev, është bërë shumë për partinë, është bërë shumë për vendin.

“Vendime shumë të guximshme dhe shumë vizionare që janë marrë dhe jam i nderuar dhe krenar që jam pjesë e asaj lidershipi dhe kam qenë një nga bashkëpunëtorët e kryetarit Zoran Zaev. Megjithatë, me jo më pak besim te kryetari i ri Kovaçevski në vendimet e tij të mençura se kush do të jetë pjesë e lidershipit, cilat do të jenë prioritetet në këtë moment për të vazhduar edhe më fuqishëm. Sigurisht, gjëja më e rëndësishme do të jetë uniteti. Më e rëndësishmja do të jetë se sa do ta mbështesim secili nga ne përparimin e partisë”, tha Spasovski për AIM-n.