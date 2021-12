Gjatë ditës së djeshme (17.12.2021) në ora 14.00 në Kumanovë, zyrtarë policorë nga SPB Kumanovë kanë arrestuar SM (31) nga Kumanova. Gjatë kontrollit në banesën e tij, të kryer me urdhër të gjykatës, janë gjetur dhe konfiskuar disa pako me mbi 500 copë mjete piroteknike – fishekzjarrë. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të ngritët kallëzim përkatës.