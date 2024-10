Për shkak të mbajtjes së “Wiz Air Shkup Maratona 2024”, sot nga ora 7 deri në 14, një pjesë e autobusëve të transportit publik do të funksionojnë me orare të reduktuar nga ai i zakonshëm, e disa nuk do të hyjnë fare në komunikacion. Linjat 3, 3B, 4, 4A, 9, 16, 22A, 24, 25, 59B nuk do të funksionojnë.

Siç njofton NQ “Shkup”, linjat e qytetit: 2, 2A, 8, 12, 19, 20, 45, 59 dhe 65B dhe linjat periferike: 11, 11a, 18, 32, 47, 47a, 52, 53, 55, 56, 56a, 60, 61, 63, 63a, 63b, 65, 65a, 65b, 66, 66a, 68, 71, 74, 81 dhe 162.

Autobusët me numër 5, 7, 15, 15 A, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 41, 51, 67, 70, 50, 50A, 57, 59, 59 A, 58, 58a dhe 58b do të jenë me orare të redukturara.