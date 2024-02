Anketa e fundit e “Objektiv” me krahasimin e trendeve në shkurt në krahasim me janarin është prezantuar në emisionin “Objektivi” të RTM-së. Anketa ka të bëjë me njësitë zgjedhore 1 dhe 5. Nga anketa vërehet se dallimi ndërmjet VMRO-DPMNE-së dhe LSDM-së vazhdon të rritet.

Në pyetjen “Për cilën parti do të votonit në zgjedhjet e ardhshme?” në njësinë zgjedhore 1, për VMRO-DPMNE-në janë përgjigjur 21,1% e të anketuarve, që është gjysmë pikë përqindje më shumë se muajin e kaluar. Në vend të dytë është LSDM me 10,1%, që në të njëjtën kohë do të thotë një rënie prej gati 0,5% nga muaji i kaluar, e ndjekur nga BDI me 6,8%, e majta me 5%, Bashkimi Evropian për Ndryshim me 4,5%, Lëvizja ZNAM me 2,9%. % dhe Aleanca për Shqiptarët me 1.8%. Në shkurt, 13% e të anketuarve janë përgjigjur se nuk do të votojnë për asnjë parti, 25% nuk ​​duan të thonë dhe 8.4% nuk ​​e dinin ose nuk kishin përgjigje.

Në zonën e pestë zgjedhore, tendencat e muajit shkurt janë të ngjashme me ato të IE1. Numri më i madh i qytetarëve me mbështetje për VMRO-DPMNE-në, 22,1%, që është dy pikë përqindje më shumë se muajin e kaluar kur 19,8% deklaruan se do t’i japin përkrahje partisë më të madhe opozitare. LSDM, nga ana tjetër, ka shënuar rënie të rejtingut për gjysmë pikë përqindjeje në shkurt në krahasim me janarin, d.m.th. rejtingu tani është 13%, pasuar nga BDI me 6.7%, Levica me 3.5%, Aleanca për Shqiptarët me 2. .9%, Bashkimi Evropian për Ndryshim me 2.3%, dhe Lëvizja ZNAM me 2.5%. Në njësinë e pestë zgjedhore 15.4% e të anketuarve janë përgjigjur se nuk do të votojnë për asnjë parti, 23.4% nuk ​​kanë dashur të thonë se për kë do të votojnë dhe 7.7% nuk ​​e dinë ose nuk kanë përgjigje.

Në anën tjetër, në pyetjen se cila parti mendojnë se do t’i fitojë zgjedhjet e ardhshme parlamentare?, të anketuarit në njësinë e parë më së shumti janë përgjigjur se VMRO-DPMNE do të jetë fituese me rezultat prej 32%, LSDM është deklaruar nga 10.4%, e ndjekur nga BDI me 6.4%, Bashkimi Evropian për Ndryshim me 4.4% dhe E majta me 4.6% të të anketuarve që besojnë se e majta do të jetë fituese e zgjedhjeve të ardhshme. Në të njëjtën pyetje në IE 5, 31% e qytetarëve thanë se VMRO-DPMNE do të jetë fituese, 13.2% se LSDM, BDI me 6.3%, Bashkimi Evropian për Ndryshim me 2.3% dhe E majta me 3.8%. e të anketuarve që besojnë se do të jenë fitues të zgjedhjeve.