Komisioni Rregullator për Energjetikë ka sjell vendim, që të rriten çmimet e derivateve të naftës.

Çmimi i benzinës EUROSUPER 95 dhe EUROSUPER 98 dhe të vajit ekstra të lehtë për amvisëri do të rriten për 1 denarë për litër.

Me këtë ndryshim, çmimi i EUROSUPER 95 do të jetë 69.50 denarë për litër, ndërkaq i ЕУРОСУПЕР БС-98 do të jetë 71,50 denarë për litër.

Litri i vajit ekstra të lehtë, do të jetë 62.00 denarë.

EURODIZEL do të shtrenjtohet për 0.50 denarë për litër dhe me këtë rritje, çmimi i tij do të jetë 62.00 denarë për litër.