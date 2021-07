Në Shqipëri mund të udhëtohet edhe me pasaporta me afate të skaduar. Policia shqiptare nuk krijon asnjë pengesë, për pasaportat me afat të skaduar të shtetasve të Republikës së Maqedonisë së Veriut (RMV). Ky vendim do të jetë në fuqi deri në fund të këtij viti, gjegjësisht 31 dhjetor. Kjo vlen edhe për Republikën e Kosovës, që nënkupton se shtetasit e Maqedonisë që posedojnë pasaporta me afat të skaduar deri më 31 dhjetor do të mund të udhëtojnë edhe në Kosovë.

Përkujtojmë se me propozim të deputeteve Kuvendi ka miratuar ndryshimet e Ligjit për dokumentet e udhëtimit me çka nga 1 korriku vazhdohet afati i vlefshmërisë së dokumenteve deri më 31 dhjetor. Në mungesë të ekzemplarëve të pasaportave një situatë e tillë ishte edhe vitin e kaluar gjatë kulmit të pandemisë. Me dekret të Qeverisë në vitin 2020, njësoj u mundësua që shtetasit tanë të mbetur nëpër vendet tjera si pasojë e karantinës nga virusi korona, të kthehen lirshëm në vendlindje edhe me pasaporta të skaduara.