Kryetari i OBRM-PDUKM-së, Hristijan Mickoski nga komuna e Gazi Babës e ka filluar aksionin “Maqedonia për të gjithë”.

Premtoi se me marrjen e pushtetit, do të zbatojë politika të kundërta me ato që zbatohen nga qeveria aktuale në sferën e gazifikimit dhe premtoi energji elektrike më të lirë për të gjithë.

“Sot flasim se si deri te gazifikimi i amvisërive, se si deri te më pak se 50% gazifikim i amvisërive në Maqedoninë tonë, me kyçje falas në gaz, pa shpenzime shtesë, do të flasim se si deri te energjia elektrike më e lirë nëpërmjet prodhimit të energjisë elektrike”, tha Mickoski.