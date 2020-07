Shoqata Edukative Parimi Kulturor në Shkup me datë 30.07.2020 (E Enjte) me fillim në ora 13:00 në Sheshin Maqedonia-Shkup për nder të festës së Kurban Bajramit organizon shpërndarje të bakllavasë me moton ,,Një copë bakllava për Kurban Bajram”.