Gjatë 24 orëve të fundit në Qendrat Kovid në Shkup për shkak të komplikimeve nga koronavirusi janë hospitalizuar 20 pacientë. Gjithsejtë 274 persona të dyshuar dhe të konfirmuar me Kovi-19 po kurohen në repartet infektive në Shkup. Pjesa me e madhe e pacientëve janë me oksigjeno-terapi, njoftojnë nga Ministria e Shëndetësisë.

Ndërkohë që njoftojnë se deri në ora 08:00 të ditës së sotme 123 vende janë të lira, ndërkohë që pritet gjatë ditës ky numër të rritet, kryesisht pas lëshimit në shtëpi të personave të shëruar nga Kovid-19.