Gostivar, konfirmohet rasti i parë me koronavirus

Në Gostivar është konfirmuar rasti i parë me koronavirus. Kështu bëjnë të ditur nga reparti infektiv në Gostivar. Bëhet fjalë për një grua të moshës mbi 40 vjeçare e cila dje është paraqitur bashkë me burrin e saj në Repartin Infektiv, me djegie të fytit dhe shtrëngime në kraharor. Pacientja...