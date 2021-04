Vaksinimi në vend po shkon mirë. Rreth 25,000 qytetarë tashmë janë vaksinuar në sallën “Boris Trajkovski” dhe nesër, sipas planit kombëtar, do të përfundojë vaksinimi i punonjësve në infrastrukturën kritike. Që nga e mërkura, 20,000 vaksinat e mbetura Sputnik do të shpërndahen nëpër grupmosha, deklaroi sot Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, transmeton Zhurnal.mk.

Ai vuri në dukje se vaksinimi me vaksinat e tjera të Sputnikut nga e mërkura do të bëhet në të njëjtën mënyrë si vaksinimi që nga fillimi me vaksinën Astra Zeneka, nëpër pika të vaksinimit.

Ministri Filipçe u bëri apel të gjithë qytetarëve që të regjistrohen në faqen e vaksinimit “vakcinacija.mk” në mënyrë që të gjitha të dhënat e qytetarëve të regjistruar të futen në sistemin “Termini im ” dhe në këtë mënyrë të rekrutohen.

“Përveç këtij sistemi, i cili është gjithashtu i vlefshëm, është edhe përmes raportimit te mjekët e familjes, të cilët kanë detyrimin të anketojnë pacientët e tyre, veçanërisht të moshuarit, të cilët kanë nevojë të shprehin interes për vaksinimin. Pra, nga e mërkura, vaksinimi në të gjithë vendin vazhdon sipas kategorive të moshave, si të arrijnë vaksina, do të plotësohen edhe të dy sistemet”, shtoi Filipçe.

Përparësi kanë qytetarët e moshuar, por vijojnë edhe ata që bëjnë pjesë në pjesën e infrastrukturës kritike.

Siç theksoi ai, të gjithë ata që kanë rrezikun më të lartë dhe që praktikisht marrin pjesë në menaxhimin e krizës që nga fillimi, anëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Armatës, stafit të shkollave, respektivisht mësuesve nga klasa e parë deri në të tretën, MPPS në pjesën e kopshteve, kujdestaret dhe edukatoret, më pas gjyqësori, sot është grupi i të punësuarve në Kuvend, në shërbimet teknike, dhe pret interesin edhe të Kryetarit të Kuvendit për pjesën e vaksinimit të deputetëve.

Sot, rreth 600 gazetarë po vaksinohen, përfshirë ata të grupit kritik mbi moshën 40 vjeçare dhe njerëz me sëmundje kronike. Vaksinimi organizohet në bashkëpunim me SHGM, Sindikatën e Pavarur të Gazetarëve dhe Punonjësve të Mediave dhe Ministrinë e Shëndetësisë.

Mlladen Çadikovski nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) tha se shpreson që në fazën tjetër punëtorët e tjerë të medias të vaksinohen.

“Ajo që është veçanërisht e rëndësishme është që të gjithë këta punonjës të medias ishin në kontakt, kishin kontakt të ngushtë me virusin, por ata gjithashtu kishin kontakte me shumë njerëz dhe mendoj se ky lloj i mbrojtjes është i rëndësishëm sepse do të jetë mbrojtje jo vetëm për shëndetin personal por edhe dhe mbrojtje për njerëzit e tjerë që kanë kontakte të vazhdueshme me gazetarët”, tha Çadikovski.

Ai shpjegoi se kjo strategji për vaksinimin e popullatës së aftë për punë jep rezultate të mira, dhe do të japë rezultate të mira, veçanërisht në media ku shumë njerëz vazhdimisht gravitojnë shumë njerëz edhe nga vetë punonjësit, por, siç theksoi ai, edhe nga të ftuarit që janë vazhdimisht të pranishëm në shtëpitë mediatike.

Ai theksoi që organizimi ishte i mirë dhe në asnjë moment nuk u krijuan rreshta ose kolona më të gjata.

Tamara Gërnaçarovska nga Sindikata e Pavarur e Gazetarëve (SPGPM) tha se është e lumtur për interesin e madh të gazetarët dhe shpreson që vaksinimi të vazhdojë dhe të gjithë gazetarët të vaksinohen.

Gjatë ditës, siç informohet nga Filipçe, pritet të mbërrijë një donacion prej 2000 vaksinash kineze. Dërgesa është tashmë në Sofje dhe transporti për në Shkup është i organizuar.

I pyetur nëse gratë shtatzëna do të vaksinohen, Filipçe tha se të gjitha rekomandimet duhet të vijnë nga ekipi i ekspertëve që punojnë në analiza të tilla.

“Të gjitha rekomandimet do të vijnë nga ekipi i ekspertëve që punon në analizën e bazuar në publikim, nëse ekziston një kategori e qytetarëve për të cilët duhet të tregohet kujdes, atëherë do të ekzistojë një rekomandim i tillë, respektivisht do të kenë prioritet, veçanërisht për një kategori kaq të ndjeshme, dhe këto vaksina sot që do të vijnë, do t’i shtohen sistemit aktual të vaksinimit të qytetarëve sipas moshës”, tha Filipçe.

Ai shpjegoi se të sëmurët kronikë do të vaksinohen sipas grupmoshës, sepse ka një numër vërtet të madh dhe në atë kuptim përparësia i jepet sipas moshës.

“Në çdo kategori moshe, nga 50 vjet e lart dhe çdo pesë të ardhshëm, numri i pacientëve me sëmundje kronike është i madh, kështu që tani ne vazhdojmë sipas moshës dhe në përputhje me rrethanat pas mbërritjes së vaksinave, mosha do të ulet,” tha ministri.

Sa i përket kohës kur pritet të vaksinohen punëtorët në tregje, por edhe shoferët e taksive, Filipçe tha se ai e kupton absolutisht interesin për vaksinim, por u dërgoi një apel të gjithëve që të jenë të durueshëm.

“Unë e kuptoj absolutisht interesin e të gjithëve, por i bëj thirrje për durim. Ashtu si të gjitha punët e tjera që kanë përparësi, unë absolutisht i bëj thirrje që të kenë mirëkuptim dhe durim, do të ketë vaksina për të gjithë, prilli është muaji kur ato duhet të vijnë, kështu që le të aplikojnë, ata do të thirren ose do të kontaktohen , duke arritur vaksinat do plotësohen të dy mekanizmat”, tha Filipçe.