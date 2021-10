Maqedoni

Arsovska: Bashkë do të ndërtojmë një ardhmëri më të mirë

Kandidatja e pavarur Daniella Arsovska e cila garon për Qytetin e Shkupi, u shpreh sot se Shkupi do të ketë shumë ndryshime pozitive . Edhe përkundër mbështetjes që moriu nga disa subjekte politike, Arsovska u shpreh se nuk është e interesuar të merret me politikë, por se do të jetë kryetare...