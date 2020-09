Kuvendi do ta mbajë sot seancën e 12-të në rend dite të cilës janë ndryshimet dhe plotësimet e ligjeve për arsim fillor dhe të mesëm, në procedurë të shkurtuar, si dhe vendimi për dërgimin e një pjesëtari të Armatës në një operacion ndërkombëtar në Liban.

Në kushte të rrethanave të jashtëzakonshme, viti shkollor mund të fillojë dhe të mbarojë në kohë të ndryshme, për të cilën duhet të vendos Qeveria, parashikojnë ndryshimet dhe plotësimet e ligjeve për arsimin fillor dhe të mesëm, në procedurë të shkurtuar. Rrethana të jashtëzakonshme, në ligje, potencohen shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme, shpallje e epidemisë, dmth pandemi, zjarre, përmbytje ose katastrofa të tjera të mëdha natyrore.

Me këto ndryshime në ligjet për arsimin fillor dhe të mesëm, të propozuara nga Qeveria, parashikohet që në rrethana të jashtëzakonshme viti shkollor mund të fillojë dhe të mbarojë në kohë të ndryshme siç vendoset nga Qeveria, dhe vendimi i Qeverisë mund të zbatohet në të gjithë territorin e republikës ose të një pjese të saj.

Shtohet një paragraf i ri 5, i cili rregullon që në kushte të rrethanave të jashtëzakonshme numri i ditëve të mësimit në vitin shkollor mund të jetë më pak se 180, por jo më pak se 100 ditë mësimi, për të cilën vendos Qeveria. Paragrafi 6 bëhet paragrafi 9 dhe rregullon që puna edukativo-arsimore nuk duhet të ndërpritet gjatë vitit shkollor, përveç në raste jashtëzakonshme (shpallje gjendje krize, epidemi, dmth pandemi, zjarre, përmbytje ose natyrore të tjera të mëdha fatkeqësitë), sepse vendos Qeveria e cila rregullon mënyrën e organizimit dhe mbajtjes së mësimit deri në fund të vitit shkollor, por jo më pak se 100 ditë mësim, sipas programeve mësimore të shkurtuara, të cilat përcaktohen nga ministri me propozim të Byrosë, thuhet në shpjegimin e ndryshimeve në Ligjin për arsimin fillor.

Parashikohet gjithashtu që në kushte të jashtëzakonshme, shkollat të organizojnë aktivitete jashtëshkollore për nxënësit lidhur me zhvillimin e tyre personal, socio-emocional dhe psikologjik. Për pjesëmarrjen në këto aktivitete jashtëshkollore në rrethana të jashtëzakonshme, mësimdhënësi parashikohet të mbajë vetëm shënime për praninë e nxënësve dhe nuk lëshohet asnjë shtesë çertifikate.

Në shkollën fillore në kushte të jashtëzakonshme, kur mësimi organizohet përmes mësimit në distancë, mund të organizohet mësim me prani fizike të nxënësve nëse kriteret dhe kushtet në përputhje me protokollet shëndetësore për llojin e duhur të shkollës të miratuara nga Qeveria në përputhje me ligjin, situatën epidemiologjike në zona e komunës ku ndodhet shkolla, numri i nxënësve në klasë dhe kushtet sanitare hapësinore dhe higjienike në shkollë, në mënyrë në përputhje me nenin 50 të këtij ligji.

Në shkollat e mesme do të jetë e mundur të organizohet prani me prani fizike të nxënësve ose përmes mësimit në distancë, duke përdorur mjete elektronike të komunikimit. Në rrethana të tilla, siç është parashikuar, kohëzgjatja e mësimit dhe numri maksimal i nxënësve në klasat në arsimin fillor dhe të mesëm gjithashtu do të vendosen nga Qeveria.

Këto dispozita ligjore, siç theksohet, duhet të sigurojnë mjedis të sigurt shkollor për të gjithë të përfshirët në procesin arsimor në shkolla për nxënësit, mësimdhënësit dhe kuadrin tjetër jo-mësimor, si dhe prindërit.

Seanca do të mbajnë edhe Komisioni për mbrojtje dhe siguri, i cili duhet të konfirmojë vendimin për dërgimin e një ushtari në misionin në Liban dhe Komisioni ligjdhënës juridik.