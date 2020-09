Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, për “Kanal5” lidhur me fillimin e vitit shkollor, hapjen e çerdheve, si dhe kthimin në punë të prindërve theksoi se plani dhe strategjia e Komisionit për Sëmundjet Infektive është që të mos ketë më shumë faktor të rreziqeve në periudhën e njëjtë kohore.

“Ne jemi të vetëdijshëm që në fillim të shtatorit njerëzit kthehen nga pushimet dhe fillojnë të punojnë në punë – i cili është një faktor rreziku sepse tashmë ka një numër të madh të njerëzve brenda. Çerdhet janë hapur, pushimi i lehonisë ndërpritet sepse çerdhet janë të hapura dhe foshnjat, fëmijët e vegjël kanë një vend për t’u kujdesur.

Komisioni, së bashku me përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, punuan intensivisht dhe bënë protokollet e duhura për funksionimin e çerdheve – sa fëmijë duhet të ketë në grupe, si të vëzhgohen masat parandaluese. Numri i fëmijëve në grupe u zvogëlua, u përgjysmua. Ekziston një algoritëm se si të veprohet në rast se një fëmijë shfaq simptoma gjatë qëndrimit në çerdhe. Dhe në atë kuptim, hapja e shkollave me vetëm një numër të kufizuar të fëmijëve, nga klasa e parë në klasën e tretë, sepse është gjithashtu një faktor potencial rreziku që shikojmë përvojat e vendeve të tjera. Ato vende që hapën papritur shkolla dhe ku të gjithë fëmijët ishin në shkollë, u detyruan t’i mbyllnin ato pjesërisht ose plotësisht.

Duke vlerësuar se si do të lëviz epidemia në shtator, ne lejojmë që shkollat ​​të hapen në fillim të tetorit, por vetëm fëmijët me prani fizike nga klasa e parë deri në të tretën. Për më tepër, nëse gjithçka mbetet e qëndrueshme dhe paqësore, nga nëntori-dhjetori departamentet e tjera do të jenë në gjendje të kthehen me një prani fizike. Deri atëherë, ata duhet të ndjekin mësimet online”, theksoi Ministri Filipçe.

Filipçe shtoi se ne ndoshta do të jetojmë me virusin deri në vitin 2021. Ne duhet të mësojmë të respektojmë masat parandaluese, protokollet që janë në dispozicion.