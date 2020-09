Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe vranësira mesatarel. Pasdite në pjesën jugperëndimore do të ketë kushte për reshje të shiut.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 7 deri 15 gradë celcius, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 27 deri 32 gradë celcius.

Nesër parashihet që të ketë reshje të shiut në disa vende, ndërsa në fundjavë do të ketë sërish stabilizim të motit./Telegrafi/