Maqedoni

Qeveria e Maqedonisë vendosi për zgjatjen e krizës energjetike dhe termike deri në prill të vitit 2023

Propozim-vendimet për vazhdimin e situatave të krizës me ngrohje dhe rrymë elektrike deri më 30 prill të këtij viti janë miratuar sot në seancë të Qeverisë së Maqedonisë dhe do të dërgohen për miratim në Kuvend. Vendimet e propozuara janë në përputhje me konkluzionet, masat dhe rekomandimet...