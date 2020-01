Adoleshentët australianë po bëjnë më pak seks se prindërit e tyre për shkak të mediave sociale, aplikacioneve për takime dhe pornografisë, sipas ekspertëve.

Rreth 40 për qind e njerëzve midis 18 dhe 24 vjeç nuk kanë bërë kurrë seks dhe 15 për qind bëjnë seks një herë në muaj në krahasim me moshën 40 deri në 49 vjeç, me 30 për qind që bëjnë seks një herë në muaj, sipas sondazhit të Australisë “Talks” me 50,000 njerëz, transmeton Telegrafi.

Seksologia Jacqueline Hellyer tha se adoleshentët janë duke zëvendësuar kontaktin në internet me botën e vërtetë dhe mund të humbasin aftësinë për të komunikuar ballë për ballë.

“Komunikimi në internet përmes tekstit do të thotë që të rriturit mund ta harrojnë gjuhën e trupit dhe kontaktin njerëzor që vjen me takime në jetën reale”, tha zonja Hellyer për Daily Telegraph.

Susan Tuckwell, një terapist seksi në Sidnej, tha se pornografia në internet po ndryshonte mënyrën se si njerëzit zgjohen.

Ajo tha se disa njerëz ‘mund të ngjallen vetëm nga imazhet pornografike’ ndërsa të tjerët nuk mund t’i marrin marrëdhëniet e tyre nga bota dixhitale në atë reale.

Një arsye tjetër që adoleshentët nuk janë duke bërë seks është sepse ata kanë frikë nga ato që duken si të zhveshura.

Ekspertët e seksit thanë se pornografia krijonte shqetësime se seksi duhej të zhvillohej vetëm midis dy personave të bukur, duke nxitur procedurat e kirurgjisë kozmetike.