Makinat zyrtare të Qeverisë, ministrive dhe institucioneve shtetërore do të kenë targa me ngjyra. Ky vendim është marrë në seancën e djeshme të qeverisë, me qëllim që këto automjete të njihen lehtësisht, pra të dihet se janë të zyrtarëve, transmeton.

Për këtë, siç thotë Qeveria, do të nisë procedura për ndryshimin e dy ligjeve.

“Me propozim të Shërbimit për Çështje të Përbashkëta dhe të Përgjithshme është formuar komisioni për fillimin e procedurës për ndryshimin dhe plotësimin e dy ligjeve të rëndësishme për promovimin e transparencës dhe sundimit të ligjit, gjegjësisht Ligjit për përdorimin dhe asgjësimin e pronën shtetërore dhe pronën në pronësi komunale dhe Ligjin për automjete. Me këto ndryshime do të krijohet një regjistër i të gjitha mjeteve motorike të shtetërore, të cilët do të shënohen me targa me ngjyrë të veçantë për identifikimin më të lehtë”, thotë qeveria.

Është praktikë e të gjitha autoriteteve të mëparshme përdorimi i automjeteve zyrtare për qëllime private dhe partiake.

Kujtojmë se plotë 826 institucione nuk i kanë dorëzuar të dhëna për automjetet zyrtare në Komisionit Shtetëror Kundër Korrupsionit, tregoi raporti special i Antikorrupsionit.