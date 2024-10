Kryeministri Hristijan Mickoski sot në konferencë për media do t’i prezantojë rezultatet e 100 ditëve të para të punës së Qeverisë. Nën sloganin “100 për qind të përkushtuar, për ju!”, kryeministri do të prezantojë arritjet, projektet dhe masat që u zbatuan nga lidershipi i ri pas marrjes së pushtetit ekzekutiv.

Ndër aktivitetet që shënuan punën e Qeverisë, përveç kalimit të posteve zyrtare dhe ribalancimit të buxhetit, është edhe huamarrja prej gjysmë miliardë eurosh nga Hungaria, nga e cila financohet thirrja për financimin e projekteve infrastrukturore të bashkitë, si dhe mbështetjen e ekonomisë, do të realizohet. Po ashtu, rritja lineare e pensioneve që fillon sot në vlerë prej 2.500 denarë, dhe pensionistët do të kenë rritje për të njëjtën shumë nga marsi i vitit të ardhshëm, siç parashihet me ndryshimet dhe plotësimet e miratuara së fundi në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor. .

Krahas luftës kundër krimit dhe korrupsionit dhe reformave në drejtësi dhe administratë të premtuara nga Qeveria, çmimet e larta të ushqimeve mbeten ndër sfidat, për të cilat së fundi mori vendim për kufizimin e marzhit bruto të fitimit të 73 produkteve ushqimore dhe uljen e tyre. Çmimet priten me Ligjin për ndalimin e praktikave të padrejta tregtare, i cili u miratua gjashtë muaj më parë. Gjithashtu, kërkesa për rritje pagash nga Sindikata e Maqedonisë, nga Sindikata e të punësuarve në arsim dhe shkencë…

Në planin e brendshëm politik, sfidë aktuale është projektligji për veteranët, i cili shkaktoi trazira te partnerët e koalicionit, dhe në fushën e integrimit europian, vendimi i javës së kaluar për ndarjen e Shqipërisë nga vendi në rrugën europiane, pra shtyrja e fillimin e negociatave deri në përmbushjen e detyrimit për ndryshime kushtetuese .

Në periudhën e qeverisjes së re, Gjykata Kushtetuese, me iniciativën e ish-përbërjes së Komisionit Kundër Korrupsionit, ka miratuar masën e përkohshme për ndalimin e punësimit sipas çelësit etnik përmes mjetit “Balancer” dhe Ministrisë përkatëse të Administratës Publike. tashmë i ka dërguar udhëzime institucioneve se si të veprojnë gjatë shpalljeve publike.

100 ditët e para të Qeverisë tashmë janë shënuar nga partneri i koalicionit Vredi, ndërsa liderët e partive nga koalicioni në një manifestim me sloganin “Po kalojmë në veprim”, kanë paralajmëruar se do të ketë një luftë institucionale për të. të sanksionohen të gjithë ata që kanë mëkatuar kundër ligjit nga Qeveria e kaluar. Ata vlerësuan se në njëqind ditët e fundit kanë bërë një ndryshim të rëndësishëm me opozitën shqiptare dhe se prioritetet për të ardhmen përfshijnë reformat në administratën publike, tranzicionin energjetik dhe zhvillimin e kapitalit njerëzor.

Qeveria e re u zgjodh më 23 qershor dhe përbëhet nga partitë VMRO-DPMNE, ZNAM dhe koalicioni Vredi. Qeveria ka gjithsej 20 ministri, ndërsa kabineti qeveritar ka 24 anëtarë. Përveç kryeministrit janë edhe 23 zëvendëskryeministra dhe ministra të tjerë, 20 prej të cilëve kanë portofol. Janë pesë zëvendëskryeministra dhe një zëvendëskryeministër i parë. Në kabinetin qeveritar, 15 anëtarë janë nga koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE, gjashtë nga koalicioni Vredi dhe dy nga ZNAM.

Votimit të Qeverisë me përbërje të tillë i kanë paraprirë ndryshimet në Ligjin për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore, me shumicë dy të tretash. Me to është ndryshuar numri i ministrive dhe është ndryshuar fushëveprimi i kompetencave të disa prej ministrive ekzistuese në Qeveri. Pas angazhimit të kryetarëve të komunave të Aerodromit, Sarajit dhe Gostivarit në pushtetin ekzekutiv, me shumicë prej dy të tretash, të siguruar nga një pjesë e deputetëve të Frontit Evropian opozitar, së fundi janë votuar ndryshimet në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale. e cila zgjati mandatin deri në zgjedhjet e ardhshme vendore e kryetarve të bashkive.