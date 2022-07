Në ditën e tretë të protestës, qytetarët protestuan para qeverisë. Pas mbarimit të protestës para qeverisë, qytetarët në vend që të shpërndaheshin, ata iu drejtuan parlamentit. Protestuesit i rrëzuan mbrojtëset metalike, ndërsa në drejtim të kordonit të njësitit special afër dyerve të parlamentin, protestuesit gjuajtën me sende të ndryshme. Ndërkohë që nuk mungonin as thirrjet për dorëheqje, të shoqëruara me këngë patriotike e me thirrjen Ultimatum- Jo, faliminderit.

Nesër u paralajmëruan protesta tjera, pasi sipas Mickoskit nesër do të futet në qeveri propozimi francez.