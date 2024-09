Ministria e Brendshme gjatë ditës së djeshme ka dërguar një njoftim në Prokurorinë Publike për Krim të Organizuar dhe Korrupsion dhe pasi paraprakisht janë mbledhur të dhëna të caktuara nga DAP, për veprën e evazionit fiskal, për veprën e mashtrimit, gjegjësisht tatimit. mashtrimit dhe pastrimit të parave.

Prokuroria Publike ka vepruar menjëherë, ka ngritur lëndë dhe ka dorëzuar në gjykatë kërkesën për lëshimin e urdhrave të bastisjes në qytete të caktuara dhe në kompani dhe banesa të caktuara. Me faktin se aksioni ka rezultuar i suksesshëm, janë siguruar disa prova materiale dhe materiale të caktuara kompjuterike, tha sonte prokurori publik Ljupço Kocevski në një paraqitje të ftuar në MTV.

I pyetur nëse kanë prova të mjaftueshme për të ngritur aktakuzë, Kocevski sqaroi se tani për tani është shumë herët dhe shtoi se është procedurë para hetimore.

Për momentin, sapo jam informuar, janë dëgjuar tre persona para prokurorit publik, me të cilat propozohen masa sigurie për një person, për konfiskim të dokumentit të udhëtimit dhe për paraqitje në gjykatë, përkatësisht një organ tjetër shtetëror në një cak. periudhë. Dhe shpresojmë se gjykata do ta respektojë kërkesën tonë, thekson Kocevski.

Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, sot informoi se pas bastisjeve të djeshme në ndërmarrje në Strumicë, Shkup dhe Gostivar, katër persona janë arrestuar për evazion fiskal, mashtrim tatimor dhe shpëlarje parash.

Ky është një nga rastet që lirisht mund të them se ka dyshime të bazuara se është një krim epik, i cili fatkeqësisht edhe një herë është në kurriz të buxhetit të Maqedonisë, gjegjësisht parave të popullit. Informacioni fillestar është se bëhet fjalë për shuma miliona të cilat janë rezultat i disa krimeve, evazion fiskal, mashtrim tatimor dhe pastrim parash. Në interes të procedurës së përgjithshme, nuk mund të hyj në detaje, respektoj prezumimin e pafajësisë, tha Toshkovski në Ohër, ku hapi lojërat e 22-ta sportive sindikaliste të organizuara nga Sindikata e Policisë së Maqedonisë.

Aksioni i djeshëm është kryer në më shumë se një duzinë lokacione në territorin e vendit. Veprimet janë ndërmarrë në koordinim me Prokurorinë për Ndjekjen e Krimit të Organizuar me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake, si dhe me institucione të tjera shtetërore si DAP, Ministria e Financave dhe Drejtoria doganore.