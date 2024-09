Në koordinim me prokurorin publik të Republikës së Maqedonisë, prokurorin publik themelor i Prokurorisë Themelore Publike Shkup ka marrë vendim për formimin e departamentit special për krime të rënda dhe komplekse, i cili do të veprojë me lëndët për vepra penale për të cilat është paraparë dënim me burgim të përjetshëm me numër më të madh të të akuzuarve dhe vëllim të dëshmive, hetime financiare, çështje komplekse dhe raste me interes të jashtëzakonshëm publik.

Me Departamenti, siç informojnë nga Prokuroria, do të udhëheqë prokurori publik Vladimir Millosheski, së bashku me shtatë prokurorë publikë me përvojë nga Prokuroria e Shkupit.

Nevoja për këtë ndryshim organizativ, sipas PTHP, del nga grumbullimi i madh i lëndëve penale komplekse gjatë vitit 2024 që rrjedhin nga disa tregues, ndër të cilët janë i theksojnë ndryshimet në Kodin Penal, veçanërisht në lidhje me veprën penale të shpërdorimit të qëndrimi zyrtar dhe autorizimi nga neni 353 dhe ndryshimi i nenit 98-a për konfiskim të zgjeruar në të njëjtin ligj, i cili, sipas tyre kërkon një rregullim të ndryshëm brenda-institucional dhe angazhim të shtuar të prokurorëve publikë që në procedurën parahetimore, për shkak të hetimeve financiare në kohë.

Departamenti, siç shtojnë ata, me një kapacitet cilësor dhe sasior për ndjekjen penale të krimeve të rënda dhe komplekse, duhet të japë një stimul të duhur policisë gjyqësore në funksionin e saj zbulues, si dhe kapaciteteve të veta hetimore në qendrën e hetimit, nëpërmjet drejtimit efektiv, të veprimeve dhe masave në procedurën parahetimore.

“Qëllimi përfundimtar i departamentit të sapoformuar është mbrojtja adekuate penalo-juridike e qytetarëve dhe përgjigje institucionale efikase ndaj formave komplekse të krimeve”, thonë nga Prokuroria.