Studimet e ndryshme tregojnë se për të rënë në peshë duhet të keni kujdes në ushqimet që konsumoni dhe aktivitetet fizike që kryeni.

Por një studim i fundit tregon se për humbjen në peshë një ndikim të madh ka edhe pija që përmban ëmbëlsues natyral dhe limon.

Kjo pije është e shëndetshme, e shijshme dhe me shumë përfitime shëndetësore.

Rrit imunitetin dhe djeg më shpejt yndyrat rreth zonës së barkut. Sipas studimit, kjo pije ndihmon në pastrimin e trupit duke shpërndarë toksinat dhe duke sjellë në këtë mënyrë humbjen në peshë.

Kombinimi i këtyre dy përbërësve konsiderohet ideal sepse e furnizon trupin me vitaminë C, antioksidantë dhe zink. Ndihmon edhe në procesin e tretjes.

Për ta bërë këtë pije, u duhet një gotë me ujë të vakët, një lugë çaji lëng limoni dhe një ëmbëlsues natyral sheqeri. Përzieni mirë të tre përbërësit, derisa të lidhen me njëri-tjetrin. Rekomandohet të konsumohet çdo ditë në mëngjes me stomak bosh.