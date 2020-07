Maqedoni

13 viktima dhe 173 raste të reja me Covid-19, shërohen 150 pacientë

Gjatë 24 orëve të fundit prej 1653 testimeve të realizuara, 173 kanë rezultuar pozitiv me Covid-19. Fatkeqësisht brenda 24 orëve të fundit 13 pacientë të diagnostifikuar me Covid-19 kanë humbur betejën me koronavirusin e ri. Statistikat e fundit tregojnë që brenda 24 orëve janë regjistruar...