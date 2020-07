Pendarovski-Holstein: Gjermania mbetet partner i besueshëm i Maqedonisë së Veriut

“Gjermania ishte dhe do të jetë partner i besueshëm i Maqedonisë së Veriut do të vazhdojë ta mbështesë me të gjitha forcat”, tha sot ambasadorja e re gjermane në Shkup, Anke Gizela Holshtajn, në dorëzimin e letrave akredituese tek presidenti Stevo Pendarovski.

Ambasadorja Holstein, tha se Maqedonia e Veriut në vitet e kaluar ka bërë hapa të rëndësishëm në rrugën e integrimeve euroatlantike.

“Anëtarësimi në NATO, marrëveshjet e rëndësishme me vendet fqinje Greqinë dhe Bullgarinë dhe së fundi drita e gjelbër për nisjen e negociatave me BE-në, janë suksese për të cilat ju uroj me gjithë zemër”, tha ambasadorja.

Ndërsa presidenti Pendarovski, duke i uruar mirëseardhje ambasadores, tha se Maqedonia e Veriut dhe Gjermania çdo herë kanë ndërtuar marrëdhënie miqësore dhe partneriteti.

Pendarovski e falënderoi ambasadoren e re për ndihmën gjermane për Maqedoninë e Veriut në luftën ndaj pandemisë COVID-19.