Dita e mërkurë (15 korrik) është ditë pushimi për të gjithë qytetarët e Maqedonisë

Shpallja e 15 korrikut ditë pushimi është në pajtim me konludimin e Qeverisë së Maqedonisë së Veriut.

Një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve, pra më 14 korrik do të votojnë personat e sëmurë kronikë, të dobëtit dhe personat e sëmurë ndërsa një ditë më herët do të votojnë personat që janë të infektuar me coronavirus dhe personat të cilët ndodhen në vetizolim.