Kryetari i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli, ka bërë të ditur se kryesuesi i Departamentit të Sigurisë së Pasagjerëve në Asociacionin Ndërkombëtar të Transportit Ajror (IATA) nga Toronto, i ka konfirmuar se nuk ekziston asnjë lloj imuniteti që mund të justifikojë shmangien e kontrollit të çdo udhëtari që fluturon me një aeroplan.

Kjo çështje u ngrit pas incidentit të ndodhur me Presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, në aeroportin e Shkupit.

“Ra fjala për ngjarjen në Shkup. Ai më konfirmoi (atë që edhe unë e dija) se nuk ekziston asnjë lloj imuniteti që mund të arsyetojë shmangien e kontrollit të çdo udhëtari që fluturon me një aeroplan, veçanërisht me aeroplan publik ku është në pyetje siguria e pasagjerëve të tjerë. Në rast se ndonjë pasagjer refuzon kontrollin nga shërbimi i sigurisë, këta të fundit, ndër të tjera, informojnë pilotin e aeroplanit përkatës dhe piloti vendos automatikisht që aeroplani të mos ngrihet në ajër”, u shpreh Pacolli.

Tutje, Pacolli deklaroi se nuk ekziston asnjë instancë që mund të urdhërojë pilotin të nisë aeroplanin nëse ai është informuar se në bord mund të ketë një pasagjer të pa kontrolluar.

“Kjo ka ndodhur në aeroportin e Shkupit, ku piloti ka refuzuar të nisë udhëtimin me pasagjerë që nuk i janë nënshtruar kontrollit të sigurisë, dhe për këtë arsye është shkaktuar vonesa e madhe e nisjes së aeroplanit me shumë pasagjerë brenda. Sa i përket klonimit të telefonit, është naive të thuhet se telefoni mund të klonohet ndërsa kalon në makinerinë X-ray”, shkroi Pacolli në platformën sociale Facebook.

Presidenca e Kosovës tha se është e indinjuar me deklarimet nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut, por edhe me, siç e cilësoi, propagandën kundër Kosovës nga disa media në shtetin fqinj, lidhur me incidentin që ndodhi më 1 gusht në Aeroportin e Shkupit ku u përfshi presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani.

Ndërkaq, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës tha se i ka paraqitur një notë proteste autoriteteve maqedonase, duke kërkuar sqarim të plotë të kësaj ngjarjeje.

Presidenca kosovare kërkoi nga autoritetet në Shkup që “në vend të arsyetimeve dhe lejimit të propagandës kundër Kosovës”, me urgjencë të trajtojnë këtë rast dhe të merren masa “ndaj zyrtarëve që kanë bërë këtë sulm ndaj Republikës së Kosovës”.

“Situata e djeshme në Aeroportin e Shkupit nuk mund të shpjegohet e as të vlerësohet ndryshe, përveçse si një provokim i pastër dhe tendencë për të shkaktuar incident”, u tha në reagim.

Presidenca kosovare njoftoi se Osmanit ishte tentuar t’i merrej telefoni personal nga një pjesëtar i sigurimit të Aeroportit të Shkupit, në kundërshtim, siç tha, të praktikave ndërkombëtare dhe Konventës së Vjenës për Marrëdhënie Diplomatike.

Pas kësaj MPB maqedonase, ka kërkuar falje për incidentin në fjalë duke shtuar se do të merren masa për rastin.