Papa Françesku ka ndërruar jetë në moshën 88-vjeçare, ka njoftuar Vatikani.

Pontifi, i cili ishte Peshkop i Romës dhe kreu i Kishës Katolike, u bë papë në vitin 2013 pasi paraardhësi i tij, Benedikti XVI, dha dorëheqjen

Në vitet e fundit, papati i tij u shënua nga disa vizita në spital dhe shqetësime për shëndetin e tij.

Më 14 shkurt, Papa u shtrua në spital për trajtim të bronkitit.

Në ditët që pasuan, Vatikani njoftoi se ai ishte diagnostikuar me pneumoni bilaterale dhe se kishte marrë transfuzione gjaku pasi analizat treguan nivele të ulëta të trombociteve në gjak, që lidhen me aneminë.

Më 22 shkurt, u bë e ditur se Papa ishte në gjendje kritike pas një “krize të zgjatur respiratore” që kërkonte furnizim me oksigjen me rrjedhje të lartë, dhe të nesërmen Vatikani tha se Françesku kishte shfaqur një “dështim të lehtë fillestar” të veshkave.

Në ditët që pasuan, mijëra besimtarë u mblodhën në Sheshin e Shën Pjetrit për të lutur për shërimin e tij, ndërsa të tjerë shkuan në spitalin e Romës ku ai po qëndronte për të lënë lule dhe kartolina.

Ai qëndroi në spital për pjesën tjetër të muajit, me mjekët që thanë se gjendja e tij mbeti “komplekse”.

Më 6 mars, zëri i tij u dëgjua për herë të parë që nga shtrimi në spital, në një mesazh audio ku ai falënderoi ata që i uruan shërim, përpara se të shtonte: “Jam me ju nga këtu.”

Të dielën, ai përshëndeti turmën gjatë Meshës së Pashkëve.

Qëndrimi i tij 38-ditor në spital përfundoi më 23 mars kur bëri paraqitjen e parë publike pas pesë javësh në një ballkon të spitalit Gemelli, ku buzëqeshi dhe dha një shenjë “mirë” me gishtin e madh për turmën e mbledhur jashtë.