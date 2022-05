OBRM-PDUKM-ja sot dorëzon interpelancë për kryetarin e Kuvendit, Talat Xhaferi, për siç theksoi shkelje të kodit të etikës së deputetëve dhe për shkelje të Kushtetutës dhe Rregullores së Punës së Kuvendit.

“Në pajtim me kushtetutën dhe rregulloren e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë e dorëzojmë këtë interpelancë. Ne nuk presim që pushteti i udhëhequr nga LSDM dhe Dimitar Kovaçevski do të merr guximin që ta votojë këtë interpelancë dhe se 61 deputetë të qeverisë do ta dëgjojnë zërin e popullit për shkarkimin e Talat Xhaferit”, tha ditë më parë Dafina Stojanovska, deputete e OBRM-PDUKM-së.

Që interpelanca të kalojë, duhet të marrë 61 vota deputetësh.