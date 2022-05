Pasditen e djeshme me fillim në orën 17:00 u mbajt mbledhja e Shtabit të Krizës në Komunën e Tetovës lidhur me gjendjen e krijuar pas reshjeve të shiut ku dëme të konsiderueshme u shkaktuan edhe në Komunën e Tetovës.

Në diskutim, kryetari i Komunës së Tetovës, Bilall Kasami së bashku me anëtarët tjerë të Shtabit të Krizës në Komunën e Tetovës sollën këto përfundime:

– Të bëhet kërkesë për ndihmë nga qeveria lidhur me menaxhimin e situatës dhe shpërblimin e

dëmeve,

– Të bëhet kërkesë për ndihmë nga qyteti i Shkupit lidhur me pastrimin e rrugëve,

– Të vendohet kontakt numër për tu paraqitur dëmet nga ana e qytetarëve,

– Të vendoset komunikim i vazhdueshëm me qendrën për menaxhim me krizat, policinë dhe

drejtorinë për mbrojtje dhe shpëtim lidhur me ndërmarrjen e masave paraprake për evitimin e

dëmeve më të mëdha,

– Të bëhet kërkesë deri në qeveri për intervenim tek lumenjtë, konkretisht për të pastruar shtretërit e lumenjve,

– Të formohen viber – grup në të cilin do të koordinohen shtabi i krizës lidhur me masat parandaluese të cilat duhet që të ndërmerren në rast të krizave,

– Të intervenohet në pjesën e kanalizimit atmosferik (në plan afatgjatë)

– Të bëhet kontroll i ujit për pije.