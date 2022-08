Përfaqësuesit e qeverisë dje edhe një herë i kanë bërë thirrje deputetëve në Kuvend, sidomos atyre nga radhët e opozitës, që t’i mbështesin ndryshimet kushtetuese dhe të mos e bllokojnë rrugën e vendit drejt BE-së, ndërsa OBRM-PDUKM-ja qëndron në mendimin se nuk do të mbështesë propozimet për ndryshimin e Kushtetutës.

Kryeministri Dimitar Kovaçevski u bëri thirrje të gjithë 120 deputetëve që të jenë në lartësinë e detyrës dhe të mbështesin vazhdimin e rrugës së vendit drejt anëtarësimit të plotë në BE, duke i mbështetur ndryshimet kushtetuese.

Ai theksoi se ndryshimet kushtetuese do të kalojnë në një proces diskutimi parlamentar dhe janë diçka që duhet ta bëjë vendi dhe nuk duhet të përdoren për interesa të ngushta partiake.

“Besoj se të 120 deputetët duhet të mbështesin ndryshimet kushtetuese, sepse ato sjellin pjesë të popujve të tjerë që jetojnë këtu, të cilët kanë shprehur dëshirën për të qenë pjesë e Kushtetutës sonë. Tashmë kemi disa pjesë të kombeve që janë pjesë e Kushtetutës, përveç popullit maqedonas. Ka shtete me 25 shtete në Kushtetutë, si Kroacia, dhe kjo vetëm e pasuron kohezionin social”, tha Kovaçevski në një konferencë për media në Qeveri.

Ai thekson se çdo deputet ka obligim ndaj qytetarëve dhe shtetit për të ardhmen evropiane dhe për këtë arsye në Kuvend ka një diskutim që duhet të bazohet në argumente, fakte dhe perspektiva të vendit.

Sipas tij, në vend janë të diferencuara qartë dy koalicione, një “për një Maqedoni të Veriut evropiane”, i cili së bashku me pjesën dominuese të qytetarëve dëshiron ta shohë vendin si pjesë të BE-së, dhe OBRM-PDUKM dhe e majta, të cilat janë kundër anëtarësimit në Union dhe për këtë gjejnë vazhdimisht arsye të reja që nuk kanë të bëjnë me realitetin.

“Këtu i bëj thirrje qeverisë që ky propozim të shkojë në Kuvend për të parë se nuk e kanë mbështetjen e deputetëve të OBRM-PDUKM-së. Propozimet për amendamentet kushtetuese do të dorëzohen në Kuvend dhe pas kësaj do të shkojmë në zgjedhje të parakohshme parlamentare”, tha Aleksandar Nikoloski në një paraqitje të ftuar në lajmet e Kanal 5, duke shtuar se zgjedhjet e parakohshme parlamentare “duhet të bëhen, që populli të shprehë mendimin e vet.

Ai gjithashtu shtoi se OBRM-PDUKM nuk ka hequr dorë nga referendumi për “propozimin francez” dhe se është duke punuar në mënyrë aktive dhe intensive për organizimin e tij.

“Ne thamë se në fund të këtij muaji dhe në fillim të shtatorit do të dalim me qëndrime konkrete lidhur me çështjen dhe mënyrën se si do të zbatohej ky referendum. Shpresoj se autoritetet do të mbledhin guxim të mjaftueshëm dhe do t’i japin njerëzve mundësinë të shprehin mendimin e tyre për propozimin bullgar dhe për këtë marrëveshje kontroverse që e nënshkruan”, theksoi Nikoloski.