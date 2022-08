Moti sot në Maqedoni do të mbaj me diell dhe i ngrohtë, me vranësira të ulëta deri në mesatare.

Pasdite do të ketë zhvillim lokal të vranësirave të paqëndrueshme, me shi të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erë të fortë.

Temperaturat minimale do të jenë në intervalin prej 11 deri në 19 gradë, ndërsa maksimalet do të arrijnë nga 27 deri

34 gradë.

UV indeksi do të jetë = 7.

Në Shkup do të mbaj mot me diell dhe i ngrohtë si dhe me vranësira të vogla deri në mesatare.

Pasdite në pjesë të

lugina do të ketë kushte për reshje të shkurtra shiu dhe bubullima.

Temperatura minimale do të zbresë deri në 17 gradë, ndërsa maksimumi do të arrijë në 33 gradë.