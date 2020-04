Një person i paraburgosur në burgun e Shuto Orizares gjatë ditës së djeshme ka humbur jetën nga sulmi në zemër.

Pas autopsisë trupit të tij i është bërë autopsia dhe ka rezultuar pozitiv me coronavirus.

“Ai s’ka pasur simptoma, as temperaturë, po në autopsi ka rezultuar pozitiv në virusin dhe tani po bëhen anketim epidemiologjike me të gjithë personat që kanë qenë në kotankt me atë”, tha ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe.